lo sgangherato trump phone

Obsoleto, costoso e spedito con mesi di ritardo, il telefono con il marchio del presidente degli Stati Uniti infine esiste: ovviamente dorato Proprio quando i primi modelli erano stati spediti agli acquirenti con oltre otto mesi di ritardo rispetto agli annunci iniziali, un altro grosso guaio ha coinvolto lo sgangherato progetto del cosiddetto “Trump phone”, uno smartphone messo in commercio da una società di famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I dati personali – nomi, indirizzi email e numeri di telefono – di chi lo aveva comprato sono stati sottratti e pubblicati online, hanno scoperto alcuni youtuber nei giorni scorsi.... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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