Trump Phone T1 il prezzo sparisce dal sito | cosa nasconde lo smartphone che nessuno ha mai visto

Sul sito ufficiale di Trump Mobile, il prezzo del T1 Phone è scomparso in seguito a un recente restyling della piattaforma. Lo smartphone, annunciato oltre un anno fa, è stato presentato con una nuova versione, ma non sono ancora state diffuse immagini ufficiali o dettagli tecnici aggiornati. La modifica ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le novità del settore.

Trump Mobile ha aggiornato il proprio sito ufficiale con un restyling che presenta una versione profondamente rinnovata del T1 Phone, lo smartphone annunciato ormai più di un anno fa. Eppure, nonostante i preordini siano aperti da mesi e migliaia di persone abbiano versato 100 dollari di caparra, ancora nessuna unità è stata consegnata. Una situazione che ha portato molti osservatori a parlare apertamente di vaporware, se non di qualcosa di peggio. Il nuovo design dello smartphone rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto ai prototipi mostrati in passato. Alcuni elementi rimangono fedeli all’identità del brand: la finitura dorata, gli elementi grafici ispirati alla bandiera americana sul retro e il logo Trump Mobile ben visibile.🔗 Leggi su Screenworld.it

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