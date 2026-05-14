Il nuovo modello di telefono associato all’ex presidente ha registrato un grande numero di prenotazioni, generando grande interesse tra il pubblico. Tuttavia, si sono sollevate alcune criticità riguardo a un aspetto specifico: le prenotazioni sono in aumento, ma le consegne effettive non sono ancora state avviate. Nel frattempo, sono stati raccolti ingenti fondi, anche se alcuni dettagli sul processo di consegna rimangono poco chiari. La situazione sta attirando l’attenzione di molti osservatori.

Un dettaglio del Trump Phone sta facendo molto discutere. Le prenotazioni sono tante, ma qualcosa non torna. Dall’annuncio di Trump Phone è passato quasi un anno. Il momento non è ancora arrivato e ci sono già tantissime prenotazioni per questo nuovo cellulare. Dopo un anno dal suo annuncio, Trump Phone è pronto ad arrivare nelle mani di tutti coloro che lo hanno prenotato, e sono tantissimi. Secondo la testata International Business Times, infatti, sarebbero stati ben 590mila gli acquirenti che hanno deciso di prenotare il Trump Phone, effettuando un deposito di 100 dollari. Il dispositivo dovrebbe costare circa 499 dollari, ma la richiesta è già impressionante. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Trump Phone, boom di prenotazioni ma c’è un dettaglio che fa discutere Il telefono di Trump è già un caso: milioni incassati senza consegne

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