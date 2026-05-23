Lo sfogo di Allegra Gucci e il vitalizio da 3,9 milioni alla madre Patrizia Reggiani | Chi ha ucciso ha incassato

Allegra Gucci ha commentato la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardo al ricorso presentato con la sorella contro l’Italia. La famiglia è coinvolta in una disputa legale legata a un vitalizio di 3,9 milioni di euro destinato alla madre, Patrizia Reggiani. Allegra ha affermato che chi ha ucciso ha incassato, mentre chi ha perso un genitore ha dovuto pagare, senza fornire dettagli specifici sulla vicenda.

"Chi ha ucciso ha incassato. Chi ha perso il padre ha pagato". Con queste parole Allegra Gucci ha commentato la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso presentato insieme alla sorella Alessandra contro l’Italia, dopo le sentenze che le avevano obbligate a rispettare. 🔗 Leggi su Today.it

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