Gli avvocati hanno indetto uno sciopero di cinque giorni a seguito della diffusione di intercettazioni tra avvocati e detenuti in un carcere di Perugia. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano «La Verità» e ha portato a una sospensione delle attività legali. L’ex procuratore di Spoleto, ora avvocato, ha denunciato pubblicamente la vicenda. La protesta riguarda le modalità di ascolto e le implicazioni legali delle intercettazioni.

La denuncia dell’ex procuratore di Spoleto Alessandro Cannevale, oggi combattivo avvocato, non è caduta nel vuoto. La giunta dell’Unione delle Camere penali italiane, l’associazione che riunisce tutti i penalisti del Paese, ha indetto cinque giorni di astensione dal lavoro per protestare contro un sistema in cui le garanzie delle difese vengono calpestate tutti i giorni dalla pubblica accusa. Cannevale, mercoledì, in un’intervista a questo giornale, aveva raccontato una storia incredibile: nel carcere di Perugia, le quattro salette colloqui sono state sottoposte a intercettazioni indiscriminate e sono stati ascoltati non solo un avvocato... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lo scoop della «Verità» fa scioperare gli avvocati

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Pentagon Insider: IG Report Fully Exonerates Pete Hegseth — Media Lied Again

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