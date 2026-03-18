La giornalista Rai Adriana Pannitteri ha rivelato che la notizia sull’adozione di Gian Luca Pelloni Bulzoni, considerata un’anteprima, era già apparsa tre anni fa nel suo libro dedicato a Raffaella Carrà. Questa dichiarazione mette in discussione la novità di alcune affermazioni recenti, evidenziando come certi dettagli siano stati già resi pubblici in passato. La vicenda coinvolge il presunto figlio nascosto della showgirl.

L’ultimo capitolo della questione “ figlio segreto di Raffaella Carrà ” è squisitamente mediatico e coinvolge la giornalista Rai Adriana Pannitteri che racconta come la notizia dell’adozione di Gian Luca Pelloni Bulzoni, fosse in realtà stata già pubblicata tre anni fa nel libro Raffaella Carrà. La ragazza perfetta, edito da Morellini. Ora, mentre la notizia, pubblicata lo scorso lunedì dal Corriere della Sera come scoop esclusivo, torna a fare rumore, Pannitteri rivendica quella scoperta con serenità, senza trionfalismi. Nel volume pubblicato nel 2023, Pannitteri includeva un passaggio che in pochi avevano notato: interrogarsi sul legame tra la regina della televisione italiana e il suo autista, guardia del corpo e uomo di fiducia, adottato poco prima della morte dell’artista per consentirgli di diventarne l’erede. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Altro che scoop, lo scrissi tre anni fa”: il figlio “segreto” della Carrà era già nel libro di Adriana Pannitteri

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