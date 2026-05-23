Terence Hill non mangiò per 36 ore durante le riprese di una scena del film western diretto da E.B. Clucher. La scena più nota del film, trasmessa nella prima serata di Rete 4, è stata realizzata grazie a questa pausa alimentare prolungata. La scelta di digiunare ha richiesto una preparazione specifica e ha influenzato la realizzazione della scena, diventata iconica nel cinema di genere.

Una delle scene più famose del western di culto diretto da E.B. Clucher, al centro della prima serata di Rete 4, è nata grazie a un lungo digiuno. Lo spaghetti western per eccellenza oggi torna ad allietare la prima serata di Rete 4. Il cowboy pigro di Terence Hill e il corpulento fratello Bambino, interpretato da Bud Spencer, tornano in Lo chiamavano Trinità, quarto lungometraggio interpretato dal duo che ne ha sancito la fama. E pensare che, nella mente di Enzo Barboni, vero nome del regista e sceneggiatore E.B. Clucher, a interpretare Trinità e Bambino avrebbero dovuto essere due attori assai diversi: Franco Nero e George Eastman. Sono stati proprio Bud Spencer e Terence Hill a presentarsi in coppia al regista caldeggiando la propria candidatura e naturalmente riuscendo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lo chiamavano Trinità e il segreto dei fagioli: perché Terence Hill non mangiò per 36 ore

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I trucchi dietro la mangiata di fagioli di Terence Hill in Trinità

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