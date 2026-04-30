Famiglia nel bosco la Corte d’Appello dell’Aquila rigetta il ricorso dei genitori | i bambini restano in casa famiglia

La Corte d’Appello dell’Aquila ha deciso di respingere il ricorso presentato dai genitori coinvolti nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli. I legali della coppia avevano cercato di modificare la situazione dei figli, che però rimarranno in una casa famiglia. La decisione è stata comunicata nelle scorse ore, confermando la permanenza dei minori fuori dall’ambiente familiare.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli (Chieti), Marco Femminiella e Danila Solinas. I giudici hanno confermato il mantenimento dei tre figli minori, 2 gemelli di 6 anni e una bimba di 8 anni, in una casa famiglia protetta a Vasto (Chieti), in cui si trovano dal 20 novembre scorso. I giudici: “Necessario garantire ai bambini adeguato livello di istruzione”. I giudici hanno motivato la decisione soffermandosi sulla necessità di garantire ai bambini un adeguato livello di istruzione e una corretta socializzazione, elementi ritenuti carenti nel contesto di isolamento in cui viveva il nucleo familiare.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello dell’Aquila rigetta il ricorso dei genitori: i bambini restano in casa famiglia Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rigetta il ricorso dei genitori - Storie italiane 22/12/2025 Notizie correlate Famiglia nel bosco, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila rigetta il ricorso: bimbi restano in comunitàLa Corte d’Appello minorile dell’Aquila respinge il ricorso della “famiglia nel bosco”. Udienza in Corte d'appello sul ricorso per il ricongiungimento della famiglia nel boscoUdienza a trattazione scritta nella Corte d'appello minorile dell'Aquila, per discutere sul ricorso presentato dagli avvocati dei... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la psichiatra nominata dal Tribunale: Incapacità genitoriale; Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale; Vita in diretta 2025/26 - Famiglia nel bosco, la perizia: Genitori inadeguati, no a ricongiungimento - 28/04/2026 - Video; Famiglia nel bosco, la perizia che gela Catherine e Nathan: Incapaci di fare i genitori. Famiglia nel bosco, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila rigetta il ricorso: bimbi restano in comunitàLa Corte d’Appello minorile dell’Aquila respinge il ricorso della famiglia nel bosco. I bimbi restano nella casa famiglia di Vasto dove si trovano da novembre. Il 6 marzo la madre era stata allontan ... fanpage.it Famiglia nel bosco, la richiesta di aiuto di Catherine arriva fino al Presidente Sergio MattarellaCatherine Birmingham, ripresa dalle telecamere di Ore 14, annuncia la volontà di rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere un intervento sulla propria situa ... notizie.it Tg3. . Una famiglia decimata nel Libano sotto attacco. Nel sud il consenso per Hezbollah si paga con la vita. "Finiremo come Gaza" dice una donna all'inviata del #tg3 Lucia Goracci. - facebook.com facebook Nella famiglia di Carrère la vita è un romanzo russo x.com