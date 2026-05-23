Livorno | gli studenti in strada per la Giornata della Pace Vita!

Gli studenti di Livorno sono scesi in strada per partecipare alla Giornata della Pace. È previsto un omaggio floreale alle vittime del 1943, con un evento che si terrà in una piazza centrale della città. Durante la manifestazione, alcuni studenti spiegheranno come i bombardamenti del passato siano collegati ai conflitti attuali, evidenziando il messaggio di pace e memoria. La giornata si svolge con iniziative pubbliche e incontri nelle scuole.

? Punti chiave Dove si svolgerà l'omaggio floreale per le vittime del 1943?. Come collegheranno gli studenti i bombardamenti passati ai conflitti attuali?. Perché la memoria delle cantine degli Scali d'Azeglio è ancora viva?. Chi guiderà il confronto pubblico tra vita urbana e fenomeni bellici?.? In Breve Corteo dalle 9:30 da Piazza Duomo agli Scali d’Azeglio per omaggio alle vittime.. Commemorazione per oltre 200 vittime dei bombardamenti del 28 maggio 1943.. Incontro pubblico alle 17:00 in via Monte d’Oro e preghiera alle 18:30.. Iniziativa nata nel 2004 grazie alla Comunità di Sant’Egidio e al Comune.. Il 28 maggio prossimo a Livorno gli studenti delle scuole primarie e secondarie scenderanno in strada per la Giornata cittadina per la Pace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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