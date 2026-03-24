Pontecagnano Faiano | gli studenti del Fonseca celebrano la Giornata della Poesia

Il 23 marzo i giardini pubblici di Sant’Antonio hanno ospitato l'iniziativa "Poeti in Cammino", un incontro intergenerazionale promosso dall'IC A. Moscati Il 23 marzo gli studenti della scuola secondaria di primo grado Fonseca dell’Istituto Comprensivo A. Moscati hanno dato vita a una celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia all'interno dei giardini pubblici di Sant’Antonio, a Pontecagnano Faiano. L’iniziativa pubblica, intitolata “Poeti in Cammino”, è stata organizzata per portare la cultura letteraria all'esterno delle aule scolastiche e favorire l'incontro tra le diverse generazioni della comunità cittadina. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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