Il manifesto per una sicurezza democratica presentato a Livorno sottolinea l'importanza di affidarsi all’ascolto delle comunità locali e alla rigenerazione urbana come alternative alle misure repressive. Si evidenzia come le strategie di sicurezza possano essere migliorate attraverso interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e coinvolgendo attivamente i residenti. Il documento invita a ripensare le politiche di sicurezza puntando su un approccio partecipato e non esclusivamente repressivo.

? Punti chiave Come può la rigenerazione urbana sostituire le misure repressive?. Perché la sicurezza deve basarsi sull'ascolto delle comunità locali?. Cosa significa smantellare la fabbrica della paura nelle periferie?. Chi guiderà il nuovo modello di tutela per i cittadini fragili?.? In Breve Evento venerdì 29 maggio ore 16 presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Partecipano Sandra Scarpellini, Alessandro Franchi, Luca Salvetti e Mia Diop. Il dibattito è coordinato da Matteo Vivoli e concluso da Alberto Brilli. Modello propone rigenerazione urbana e politiche sociali per le periferie di Livorno. Venerdì 29 maggio alle ore 16,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno, Gabrielli presenta il manifesto per una sicurezza democratica

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