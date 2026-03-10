È stato presentato ieri pomeriggio, lunedì 9 marzo presso il circolo Arci “La Piroga”, la presentazione del "Manifesto femminista e transfemminista per Perugia", promosso dalla segreteria comunale del Partito Democratico di Perugia. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto partecipato e di condivisione politica. A presentare il lavoro le donne della Segreteria perugina: Monia Bravi, Chiara Polenzani, Angela De Nicola, Maria Irene Phellas, Aurora Caporali. “Il Manifesto - fa sapere la segreteria comunale del Pd di Perugia - costituisce, tuttavia, soprattutto un punto di partenza per la comunità democratica perugina. A partire da... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

‘Non Una di Meno’, Catania, 8 marzo: mobilitazione femminista e transfemminista per la Giornata internazionale delle donneRiceviamo e pubblichiamo un comunicato dall’Associazione ‘Non Una di Meno’ Catania.

Il Pd presenta la mozione unitaria, Lombardi: "Al servizio della nostra comunità democratica"In vista della fase conclusiva del Congresso della Federazione provinciale del Partito Democratico di Caserta, prende ufficialmente forma un nuovo...

Una selezione di notizie su Presentato a Perugia il Manifesto...

Temi più discussi: Presentato a Perugia il Manifesto femminista e transfemminista della comunità democratica; Perugia, presentato a Palazzo dei Priori il progetto Campane Design: obbiettivo migliorare la qualità della raccolta del vetro; La difesa di Bartolozzi: l’indagine vada a Perugia; Dossier statistico immigrazione 2025.

Presentato a Perugia il Manifesto femminista e transfemminista della comunità democraticaÈ stato presentato ieri pomeriggio, lunedì 9 marzo presso il circolo Arci La Piroga, la presentazione del Manifesto femminista e transfemminista per Perugia, promosso dalla segreteria comunale del ... perugiatoday.it

Perugia, presentato a Palazzo dei Priori il progetto Campane Design: obbiettivo migliorare la qualità della raccolta del vetro(ASI) Perugia, Quello della raccolta del vetro è un tema sempre assai delicato e l'obbiettivo è quello di migliorarne la qualità, oltre a quello di ridurre gli errori di conferimento e sensibilizzare ... agenziastampaitalia.it

Il porporato: "Nessuno mi ha chiesto di farlo; ho presentato le mie dimissioni di mia spontanea volontà" - facebook.com facebook

Il porporato ha presentato al #Papa le sue dimissioni, accettate oggi e in una lettera ripercorre gli anni del suo ministero in Iraq. “Ho guidato la #Chiesa caldea in circostanze estremamente difficili e in mezzo a grandi sfide #VaticanNewsIT Leggi qui x.com