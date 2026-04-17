Livorno | Firmato il Manifesto del lavoro buono | sostenibilità sicurezza e inclusione al centro del progetto Salvetti e Giani | Una scelta per il futuro
Nella mattina di venerdì 17 aprile, nella sala consiliare di un municipio, è stato firmato il Manifesto del lavoro buono. L'iniziativa si concentra su tematiche come sostenibilità, sicurezza e inclusione. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali che hanno commentato la scelta come un investimento per il futuro. La firma segna l'avvio di un progetto volto a promuovere pratiche lavorative più responsabili e attente ai diritti dei lavoratori.
Il Manifesto del lavoro buono è stato firmato nella mattina di oggi, venerdì 17 aprile, nella sala consiliare di palazzo civico. Si tratta di un documento promosso dal Comune che punta a rafforzare nella comunità la consapevolezza del valore culturale, civile e sociale del lavoro e a costruire.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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