Livorno | Firmato il Manifesto del lavoro buono | sostenibilità sicurezza e inclusione al centro del progetto Salvetti e Giani | Una scelta per il futuro

Nella mattina di venerdì 17 aprile, nella sala consiliare di un municipio, è stato firmato il Manifesto del lavoro buono. L'iniziativa si concentra su tematiche come sostenibilità, sicurezza e inclusione. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali che hanno commentato la scelta come un investimento per il futuro. La firma segna l'avvio di un progetto volto a promuovere pratiche lavorative più responsabili e attente ai diritti dei lavoratori.