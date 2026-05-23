Livia Tellus inaugura la nuova sede a Palazzo Morattini | il cuore dei servizi pubblici batte nel centro di Forlì

Notizia in breve

Livia Tellus ha aperto una nuova sede in un edificio storico nel centro di Forlì. La struttura, recentemente ristrutturata, ospita gli uffici dedicati ai servizi pubblici. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali. La sede si trova in una zona strategica, facilmente accessibile alla cittadinanza. Nessun dettaglio sui costi o sui tempi di realizzazione è stato comunicato. La gestione dei servizi pubblici continuerà a svolgersi in questa nuova sede.