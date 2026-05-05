Generali inaugura la nuova sede di Verona innovazione e sostenibilità al centro

Generali ha aperto una nuova sede a Verona, situata in Lungadige Cangrande. La struttura rappresenta il nuovo centro operativo del Gruppo nella città, con un focus su innovazione e sostenibilità. L'inaugurazione si inserisce in un progetto di ampliamento della presenza locale dell'azienda. La sede si trova nel centro di Verona, in una zona strategica della città.

VERONA (ITALPRESS) – Generali inaugura la sede di Verona in Lungadige Cangrande, che diventa il nuovo Polo veronese del Gruppo. Un intervento che consolida il legame della Compagnia con il territorio e valorizza un edificio di rilevanza storica e architettonica, riportandolo a nuova vita come luogo di lavoro moderno, funzionale e aperto al futuro. Il risultato è uno spazio sostenibile, tecnologicamente avanzato e studiato per mettere al centro il benessere e la produttività delle persone, favorendo la loro capacità di innovare ogni giorno. La cerimonia inaugurale si è aperta con la lettura di due messaggi del Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, e del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, e un ricordo alla memoria del campione Alex Zanardi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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