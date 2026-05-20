Forlì Livia Tellus Romagna Holding apre la nuova sede a Palazzo Morattini

A Forlì, Livia Tellus Romagna Holding ha inaugurato una nuova sede all’interno di Palazzo Morattini. Alla cerimonia di apertura sarà presente il Sindaco, insieme a rappresentanti dell’azienda. La sede si trova nel centro storico della città e ospiterà uffici dedicati alle attività della holding nella regione. La scelta di questa location coinvolge direttamente il panorama economico locale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’azienda nel territorio romagnolo.

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? Punti chiave Chi parteciperà ufficialmente al taglio del nastro insieme al Sindaco?. Come influirà questo nuovo ufficio sul tessuto economico della Romagna?. Perché la holding ha scelto proprio Palazzo Morattini per la sede?. Cosa prevede il programma dopo la visita agli ambienti storici?.? In Breve Inaugurazione prevista sabato 23 maggio 2026 alle ore 11:30. Partecipano Antonella Danesi, Milena Garavini ed Enrico Pasini. Sede situata nel piano nobile di Palazzo Morattini in via Piero Maroncelli 60. Presenza attesa del Sindaco Gianluca Zattini e rappresentanti della Regione Emilia-Romagna. Sabato 23 maggio 2026 alle ore 11:30, il piano nobile di Palazzo Morattini in via Piero Maroncelli 60 a Forlì ospiterà l’inaugurazione della nuova sede amministrativa di Livia Tellus Romagna Holding S. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, Livia Tellus Romagna Holding apre la nuova sede a Palazzo Morattini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Forlì: artisti di ieri nella pittura di oggi", esposizione a Palazzo MorattiniDal 18 aprile Palazzo Morattini (via Armelino 33, Pievequinta) ospiterà la mostra "Forlì: artisti di ieri nella pittura di oggi" a cura di Serena... Tra cimeli e reperti si celebra la storia dell'aviazione: apre la nuova sede del museo "Romagna air finders"Domenica 10 maggio, alle ore 10, si aprono le porte della nuova sede del museo di Maiano dei Romagna air finders, in via Provinciale Maiano 63A a... Forlì, Livia Tellus: utile netto di quasi 5 milioni nel bilancio 2025È stato approvato da parte dell’Assemblea dei Soci riunita nella mattinata di oggi, martedì 5 agosto, il budget di Gruppo 2025-2027 di Livia Tellus Romagna Holding. Documento di programmazione ... corriereromagna.it Forlì. Livia Tellus Romagna a fine anno si trasferisce a palazzo MorattiniCambiano gli orizzonti per Livia Tellus Romagna che, a fine anno, trasferirà parte delle sue attività a palazzo Morattini, in via Piero Maroncelli. La decisione segna un nuovo capitolo nei rapporti ... corriereromagna.it