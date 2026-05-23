LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-1 6? Trepy | VANTAGGIO CAGLIARI CON TREPY
Al 6’, Cagliari in vantaggio con Trepy. Al 10’, il Napoli sfiora il pareggio con Raggioli, che di testa su calcio d’angolo colpisce la traversa.
10? – Napoli vicinissimo al pareggio con Raggioli; De Chiara, da calcio d’angolo, pennella un pallone sulla testa del 9 azzurro, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. 6? – VANTAGGIO DEL CAGLIARI: Trepy si invola verso la porta, con un gran azione solitaria; il numero 10 rossoblù anticipa nettamente Ferrante, Eletto prova a salvare sulla linea, ma il suo tentativo di chiusura finisce in rete: 0-1. 1? – Inizia il match Intanto ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-4-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Eletto, De Luca; Borriello, De Chiara, Prisco, Smeraldi; Pereyra, Raggioli Cagliari (4-4-2): Kehayov; Grandu, Cogoni, Franke, Marini; Raterink, Malfitano, Tronci, Mendy; Russo, Trepy Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari, Finale Playout Primavera 1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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