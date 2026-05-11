Primavera nel secondo tempo Negri segna una doppietta poi il pari con Trepy e Cogoni I giovani rossoblù sono ai playoff

Da sport.quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo tempo della partita, un giocatore ha segnato due gol consecutivi, contribuendo alla rimonta della sua squadra. Successivamente, altri due calciatori hanno pareggiato la partita, portando il risultato finale a due reti per parte. La squadra di casa ha schierato diversi giocatori, tra cui il portiere e altri in campo a metà secondo tempo, mentre la formazione ospite ha inserito nuovi elementi negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con un pareggio che permette ai giovani calciatori rossoblù di accedere ai playoff.

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BOLOGNA 2 CAGLIARI 2 BOLOGNA: Happonen; Nesi, Tomasevic, Papazov; Negri (40’st Anastasio), N’Diaye (26’st Francioli), Nordvall (15’st Libra), Lai; Lo Monaco, Saputo (26’st Jaku); Castaldo (26’st Ravaglioli). A disp. Gnudi, Briguglio, Tupec, Castillo, Pantaleoni, Rossitto. All. Morrone. CAGLIARI: Kehayov; Cogoni, Franke, Marini; Raterink (39’st Goryanov), Grandu, Malfitano (20’st Lo Verde), Tronci (38’st Skjold); Sugamele (1’st Russo), Trepy, Costa (14’st Cardu). A disp. Sarno, Hamdaoua, Prettenhoffer, Piredda, Nunn, All. Gallego. Arbitro: Aldi di Lanciano. Reti: 5’pt e 19’st Negri, 9’pt Trepy, 22’st Cogoni. Note: ammoniti Franke e Lai. Bologna sei nella storia, e ai playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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