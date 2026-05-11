Primavera nel secondo tempo Negri segna una doppietta poi il pari con Trepy e Cogoni I giovani rossoblù sono ai playoff
Nel secondo tempo della partita, un giocatore ha segnato due gol consecutivi, contribuendo alla rimonta della sua squadra. Successivamente, altri due calciatori hanno pareggiato la partita, portando il risultato finale a due reti per parte. La squadra di casa ha schierato diversi giocatori, tra cui il portiere e altri in campo a metà secondo tempo, mentre la formazione ospite ha inserito nuovi elementi negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con un pareggio che permette ai giovani calciatori rossoblù di accedere ai playoff.
BOLOGNA 2 CAGLIARI 2 BOLOGNA: Happonen; Nesi, Tomasevic, Papazov; Negri (40’st Anastasio), N’Diaye (26’st Francioli), Nordvall (15’st Libra), Lai; Lo Monaco, Saputo (26’st Jaku); Castaldo (26’st Ravaglioli). A disp. Gnudi, Briguglio, Tupec, Castillo, Pantaleoni, Rossitto. All. Morrone. CAGLIARI: Kehayov; Cogoni, Franke, Marini; Raterink (39’st Goryanov), Grandu, Malfitano (20’st Lo Verde), Tronci (38’st Skjold); Sugamele (1’st Russo), Trepy, Costa (14’st Cardu). A disp. Sarno, Hamdaoua, Prettenhoffer, Piredda, Nunn, All. Gallego. Arbitro: Aldi di Lanciano. Reti: 5’pt e 19’st Negri, 9’pt Trepy, 22’st Cogoni. Note: ammoniti Franke e Lai. Bologna sei nella storia, e ai playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie correlate
Primavera: il derby va ai canarini. Succede tutto nella ripresa: decisiva una doppietta di Colpo. I granata escono dalla zona playoff. Cavaliere illude, poi il Modena la ribaltaREGGIANA 1 MODENA 2 REGGIANA: Fajt, Gilli (44’ st Diletto), Ferretti, Pinelli (19’ st Visentin), Ezinwa, Mirri, Conte, Ledain, Cavaliere, Maisterra,...
Leggi anche: Calcio: la Primavera 3 di Danesi conquista i playoff per il secondo anno consecutivo. Carrarese, ’manita’ al Lumezzane. Fanucchi firma una doppietta
Argomenti più discussi: Primavera | Udinese-Union Brescia 3-0; Il Como promosso in Primavera 1; Sassuolo Primavera: il gol di Cornescu regala 3 punti importanti per la salvezza; Braschi e la carica dei giovani: la Fiorentina ha lanciato 27 giocatori!.
Il Milan Primavera cade sul campo del Parma. I ? trovano il doppio vantaggio nel primo tempo, ma concedono e subiscono la rimonta nella ripresa. Secondo gol consecutivo di Balentien dopo quello segnato con Milan Futuro lo scorso weekend al rientro d - x.com x.com
? GIOIA CORIGLIANO: il fantasista classe 2??0??0??9?? ha segnato il suo primo gol con la maglia della #JuvePrimavera ?? Alla quinta presenza in campionato, subentrato nel corso del secondo tempo, il giovanissimo bianconero ha colpito di testa - facebook.com facebook
Trivia di Fire Emblem Three Houses: Secondo le interviste, il gioco a metà del 2018 era già nelle fasi finali di sviluppo, poiché il suo titolo giapponese era stato deciso in questo periodo. Nonostante ciò, la sua data di uscita è stata successivamente posticipat - Reddit reddit