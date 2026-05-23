LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-0 | inizia il match all’Arena GPiccolo

Notizia in breve

Il match tra Napoli e Cagliari è iniziato all’Arena G. Piccolo con le formazioni ufficiali. La partita si è aperta senza reti, con le squadre che si sono affrontate sul campo. I giocatori sono entrati in campo e hanno dato il via alle azioni, ma al momento nessuna squadra ha segnato. La partita prosegue senza cambi di risultato nelle prime fasi.