LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-0 | inizia il match all’Arena GPiccolo
Il match tra Napoli e Cagliari è iniziato all’Arena G. Piccolo con le formazioni ufficiali. La partita si è aperta senza reti, con le squadre che si sono affrontate sul campo. I giocatori sono entrati in campo e hanno dato il via alle azioni, ma al momento nessuna squadra ha segnato. La partita prosegue senza cambi di risultato nelle prime fasi.
1? – Inizia il match Intanto ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-4-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Eletto, De Luca; Borriello, De Chiara, Prisco, Smeraldi; Pereyra, Raggioli Cagliari (4-4-2): Kehayov; Grandu, Cogoni, Franke, Marini; Raterink, Malfitano, Tronci, Mendy; Russo, Trepy Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari, Finale Playout Primavera 1. In campo a breve le due squadra all’Arena G.Piccolo di Cercola. Una partita da dentro o fuori per i ragazzi di mister Rocco, desiderosi di restare nella categoria dopo un campionato altalenante, fatto di tante gioie, ma anche di tanti dolori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
LA PARTITA DI CRC NAPOLI-CAGLIARI
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Oggi il Napoli Primavera si gioca la salvezza contro il Cagliari in gara secca a Cercola Sosteniamo i nostri azzurrini verso la vittoria Segui il live e commenta con noi il match facebook
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