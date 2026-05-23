LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-0 | inizia il match all’Arena GPiccolo

Da spazionapoli.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Napoli e Cagliari è iniziato all’Arena G. Piccolo con le formazioni ufficiali. La partita si è aperta senza reti, con le squadre che si sono affrontate sul campo. I giocatori sono entrati in campo e hanno dato il via alle azioni, ma al momento nessuna squadra ha segnato. La partita prosegue senza cambi di risultato nelle prime fasi.

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1? – Inizia il match Intanto ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-4-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Eletto, De Luca; Borriello, De Chiara, Prisco, Smeraldi; Pereyra, Raggioli Cagliari (4-4-2): Kehayov; Grandu, Cogoni, Franke, Marini; Raterink, Malfitano, Tronci, Mendy; Russo, Trepy Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari, Finale Playout Primavera 1. In campo a breve le due squadra all’Arena G.Piccolo di Cercola. Una partita da dentro o fuori per i ragazzi di mister Rocco, desiderosi di restare nella categoria dopo un campionato altalenante, fatto di tante gioie, ma anche di tanti dolori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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