LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo | inizia il match all’Arena Piccolo

Alle 15:00 è iniziato il match tra Napoli e Sassuolo all’Arena Piccolo. Sono state comunicati i nomi dei calciatori titolari, con il Napoli schierato con un modulo 3-4-2-1 e il Sassuolo in campo con la formazione ufficiale. Le squadre sono entrate in campo e il fischio d’inizio ha dato il via alla partita.

3' – Prima offensiva degli azzurrini: De Chiara cerca in area Gorica, il quale stacca di testa, ma il suo tentativo è largo. Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 29ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo. Azzurrini che ospitano all’Arena G.Piccolo di Cercolam i neroverdi in un match dal forte profumo di salvezza, visto il solo punto che separa le due formazioni rispettivamente al 17º e 15º posto. I ragazzi di mister Rocco cercano un successo che manca ormai dal successo interno contro il Cesena dello scorso fine gennaio. Un successo che permetterebbe sia di rialzare il morale, dopo gli ultimi cinque ko di fila, che superare proprio il Sassuolo in classifica, allontanandosi dalla zona playout. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo: inizia il match all’Arena Piccolo PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan: inizia il match92'- PAREGGIO DEL NAPOLI; D’angelo crossa dalla sinistra, Raggioli spizza sul secondo palo dove arriva Caucci, che batte il portiere ospite. PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan 0-0: inizia il match18?- Il Napoli prova a farsi vedere dalle parti del portiere rossonero; grandi azioni manovrate degli azzurrini, ma la difesa del Milan respinge... Live NAPOLI-SASSUOLO - SERIE A Aggiornamenti e notizie su LIVE PRIMAVERA Napoli Sassuolo inizia.... Temi più discussi: LIVE Napoli-Sassuolo Primavera: big match al Piccolo; Primavera 1, Napoli-Sassuolo: cronaca live, formazioni e risultato; Napoli Sassuolo Primavera dove vederla in tv e streaming, Sportitalia e orario; Primavera 1, Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni. Primavera, oggi alle 11 c'è Napoli-Sassuolo: in convocati di RoccoIl Napoli Primavera affronta quest'oggi il Sassuolo per la 29esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11. Di Seguito i convocati ... tuttonapoli.net Diretta Napoli Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: partenopei di nuovo nei playout (7 marzo 2026)Le informazioni sulla diretta Napoli Sassuolo, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net Il Napoli Primavera affronta domani il Sassuolo per la 29esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11. I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO: ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI; CIMMA - facebook.com facebook