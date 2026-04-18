LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bologna 0-0 | inizia il match all’Arena GPiccolo

Al via la partita tra Napoli e Bologna all’Arena G. Piccolo, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Alla trentatreesima minuto, il Bologna si rende pericoloso con un tiro del suo numero 10, che viene respinto senza difficoltà dal portiere avversario. La partita continua con tante occasioni da entrambe le squadre, ma il risultato resta invariato.

33' – Ci prova il Bologna: il numero 10 rossoblù scarica un bel tiro verso la porta, ma Ferrante ribatte facilmente. 25' – Napoli ancora pericoloso: Lo Scalzo vince un rimpallo sulla fascia sinistra e si accentra arrivando in area di rigore. L’ex Ascoli cerca la gioia personale, ignorando un libero Raggioli: deviazione del Bologna e chance sprecata. 15' – Prima occasione per gli azzurrini: Barido si sposta la palla sul suo piede forte e prova ad impensierire Happonen, che lascia sfilare a lato senza troppi problemi. NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Colella, Genovese, Prisco, Lo Scalzo, Smeraldi; Barido, Raggioli Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 34ª giornata del campionato di Primavera 1 tra Napoli e Bologna.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bologna 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo

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Bologna #Primavera1 Stadio Giuseppe Piccolo 13:00 In diretta su Sportitalia, canale 60 DTT #ProudToBeNapoli #NapoliPrimavera - facebook.com facebook

AGGIORNAMENTO Ore 10:28 17/04/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 5 km per incidente tra Modena Sud e Valsamoggia dal km 177 Entrata consigliata verso Bologna: Valsamoggia Uscita consigliata provenendo da Milano: Modena Sud x.com