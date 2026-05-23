Tra pochi minuti inizia l’amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, valida per il 2026. Le squadre stanno ultimando i preparativi sul campo, mentre Antropova si appresta a fare il suo debutto come schiacciatrice. La partita è in diretta, con gli arbitri pronti e le giocatrici in attesa del segnale di inizio. Le atlete sono schierate sul campo, pronte a scendere in campo per questa sfida internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Mentre aspettiamo l’esordio di Antropova come schiacciatrice, ci avviciniamo all’inizio del match con le Azzurre che stanno ultimando i preparativi. 20.48 Per quanto riguarda la Turchia, anche Santarelli ha optato la stessa strategia di Velasco che ha puntato sulle giovani giocatrici della Serie A1 e A2, ma scegliendo le componenti delle seconde squadre e dei settori giovanili delle migliori squadre turche come Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas, VafikBank e Eczacibasi. 20.46 L’Italia dovrebbe partire con Antropova banda insieme a Nervini, con Adigwe in diagonale con Cambi e con Manfredini e Nwakalor come centrali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco al match, Antropova pronta all’esordio da schiacciatrice!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del test match

Leggi anche: LIVE Italia-Serbia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: tra poco si parte con Antropova schiacciatrice

#Italia- #Turchia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di #Velasco LIVE x.com

Italia-Turchia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Velasco LIVELe campionesse mondiali e olimpiche scendono in campo a Genova per il secondo appuntamento dell''AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026': tutti gli aggiornamentin in tempo reale ... corrieredellosport.it

Italia-Turchia stasera in tv, amichevole volley femminile 2026: orario, canali, streamingDopo l’esordio contro la Serbia, per l’Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti dell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite. Al Palasport di Genova ... oasport.it

I momenti salienti della finale di Coppa di Turchia, ritorno, tra Fenerbahçe e Galatasaray, con Dean Saunders che segna il gol decisivo nei tempi supplementari per il Galatasaray e l'allenatore Graeme Souness che pianta la bandiera del club sul punto di calci reddit