LIVE Italia-Turchia Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco al match Antropova pronta all’esordio da schiacciatrice!

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra pochi minuti inizia l’amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, valida per il 2026. Le squadre stanno ultimando i preparativi sul campo, mentre Antropova si appresta a fare il suo debutto come schiacciatrice. La partita è in diretta, con gli arbitri pronti e le giocatrici in attesa del segnale di inizio. Le atlete sono schierate sul campo, pronte a scendere in campo per questa sfida internazionale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Mentre aspettiamo l’esordio di Antropova come schiacciatrice, ci avviciniamo all’inizio del match con le Azzurre che stanno ultimando i preparativi. 20.48 Per quanto riguarda la Turchia, anche Santarelli ha optato la stessa strategia di Velasco che ha puntato sulle giovani giocatrici della Serie A1 e A2, ma scegliendo le componenti delle seconde squadre e dei settori giovanili delle migliori squadre turche come Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas, VafikBank e Eczacibasi. 20.46 L’Italia dovrebbe partire con Antropova banda insieme a Nervini, con Adigwe in diagonale con Cambi e con Manfredini e Nwakalor come centrali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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