LIVE Italia-Serbia Amichevole volley femminile in DIRETTA | tra poco si parte con Antropova schiacciatrice
Tra pochi minuti prende il via l’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Serbia. Le squadre stanno completando le ultime operazioni di riscaldamento e preparazione sul campo. La partita sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti che saranno disponibili durante l’incontro. Tra le atlete da tenere d’occhio c’è la schiacciatrice Antropova, che si prepara a scendere in campo. L’inizio è previsto tra circa dieci minuti, mentre le giocatrici sono intente a sistemare gli ultimi dettagli prima dell’inizio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Mancano altri dieci minuti all’inizio del match, le giocatrici stanno ultimando i preparativi. 20.49 Loveth Omoruyi e Linda Nwakalor domani mattina lasceranno il ritiro per presenziare al matrimonio della sorella della centrale della Savino del Bene Scandicci. Torneranno entrambe domenica sera, saltando il match contro la Turchia. 20.47 Queste, invece, le ragazze su cui puà contare Julio Velasco: Palleggiatrici: Carlotta Cambi e Francesca Scola. Opposti: Giorgia Frosini e Josephine Obossa. Schiacciatrici: Ekaterina Antropova, Loveth Omoruyi, Stella Nervini e Alice Tanase. Centrali: Linda Nwakalor, Linda Manfredini, Denise Meli e Dalila Marchesini. 🔗 Leggi su Oasport.it
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