LIVE Italia-Serbia Amichevole volley femminile in DIRETTA | tra poco si parte con Antropova schiacciatrice

Tra pochi minuti prende il via l’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Serbia. Le squadre stanno completando le ultime operazioni di riscaldamento e preparazione sul campo. La partita sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti che saranno disponibili durante l’incontro. Tra le atlete da tenere d’occhio c’è la schiacciatrice Antropova, che si prepara a scendere in campo. L’inizio è previsto tra circa dieci minuti, mentre le giocatrici sono intente a sistemare gli ultimi dettagli prima dell’inizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui