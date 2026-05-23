Le squadre di volley femminile hanno disputato un’amichevole, terminata con un punteggio di 3-1 a favore dell’Italia. La partita si è conclusa alle 22:54 e ha visto un buon impatto di un’atleta nel suo nuovo ruolo, con l’Italia che ha ottenuto un’altra vittoria. La cronaca in diretta si ferma qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.54 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buona conclusione di serata a tutti! 22.52 L’Italia di Velasco, che al momento ha ben quattro vittorie in altrettante amichevoli giocate, chiuderà lo stage casalingo prima della Volleyball Nations League e lo farà domani 24 maggio alle 21.00 con la Polonia. 22.50 Antropova, esordiente nel nuovo ruolo di schiacciatrice, non ha iniziato al meglio con l’ace subito alla prima ricezione che l’ha impegnata. Tuttavia, la nostra fenomenale classe 2003, punto dopo punto, è entrata nel match riuscendo a correggere la difesa del servizio avversario e chiudendo in attacco con ben 20 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 3-1, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: altro successo per le azzurre, buon impatto per Antropova nel nuovo ruolo

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ROBERTO MANCINI Allenatore 4 Coppe Italia 2 Supercoppe italiane 3 Scudetti 1 Coppa d'Inghilterra 1 Community Shield 1 Premier League 1 Coppa di Turchia 1 Europeo Giocatore 6 Coppe Italia 2 Scudetti 2 Supercoppe italiane 2 Coppe delle Coppe 2 Sup x.com

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