LIVE Italia-Turchia 1-0 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | le Azzurre vincono 25-23 il primo set buon impatto per Antropova
Durante l’amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, le azzurre hanno vinto il primo set 25-23. Nel corso del gioco, Antropova ha mostrato un buon impatto in campo. In un momento di confusione, Nervini si è accorta troppo tardi della palla, causando un errore. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Pasticcio dell’Italia, con Nervini che si accorge troppo tardi della palla per intervenire. 2-3 Fersino compie una difesa immensa ma nel farlo invade. 2-2 Il nastro devia fuori, di pochissimo, il servizio di Antropova. 2-1 Aydin attacca alta alla ricerca delle mani avversarie ma non trova la deviazione del muro da posto quattro. 1-1 Sbaglia anche l’Italia. 1-0 Esce il servizio della Turchia, brava Antropova a non intervenire leggendo alla perfezione la traiettoria. 25-23 Le Azzurre vincono il primo set! La diagonale dell’opposta di Conegliano è perfetta e chiude il parziale d’apertura di un bellissimo match. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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Se Costantinopoli fosse stata della Grecia, sarebbe diventata una megacittà? (impressionante come la Turchia abbia fatto crescere la città fino a diventare la città più popolosa d'Europa. 15M abitanti) reddit