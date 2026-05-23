LIVE Italia-Turchia 1-0 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | le Azzurre vincono 25-23 il primo set buon impatto per Antropova

Notizia in breve

Durante l’amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, le azzurre hanno vinto il primo set 25-23. Nel corso del gioco, Antropova ha mostrato un buon impatto in campo. In un momento di confusione, Nervini si è accorta troppo tardi della palla, causando un errore. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale.