LIVE Italia-Turchia 2-1 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | distacco importante per le azzurre anche nel quarto set 13-8

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quarto set, il punteggio è 13-8 in favore dell’Italia. La giocatrice turca ha messo a segno un punto con un colpo da posto quattro, mostrando abilità in questa particolare fase del gioco. Nel frattempo, l’Italia ha ottenuto un altro punto con un mani fuori di una delle sue atlete, mentre la turcha ha risposto con un punto simile da posto quattro. La partita è valida come amichevole del 2026.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-12 Mani fuori anche per Adigwe da posto due. 18-12 Mani fuori di Erkek da posto quattro, la turca ha dimostrato di essere una vera esperta in questo colpo. 18-11 Diagonale repentina di Antropova che chiude il contrattacco da posto quattro. 17-11 Esce di tantissimo il servizio rosso. 16-11 Grande botta di Erkek da posto quattro in diagonale, è la numero 20 a mettersi la Turchia sulle spalle. Velasco chiama challenge per la possibile invasione delle turche. 16-10 Scambio bello e lungo, termina con il mani fuori da posto quattro di Erkek. 16-9 Traiettoria troppo bassa per la battuta di Manfredini, che manda in rete la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

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