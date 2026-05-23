LIVE Italia-Turchia 2-1 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | reazione di forza delle azzurre che vincono 25-13 il terzo set

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le azzurre vincono il terzo set con un punteggio di 25-13, chiudendo l’incontro in vantaggio. La giocatrice Marchesini si distingue come protagonista, contribuendo con un muro decisivo. La squadra italiana riprende la testa dopo aver perso il secondo set e si aggiudica il parziale con una prestazione solida e determinata. La partita si svolge in diretta durante un’amichevole internazionale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-13 Le azzurre tornano in vantaggio dopo il terzo set!  L’Italia chiude con il muro vincente di Marchesini, grande protagonista soprattutto nella prima metà del set appena concluso. Antropova esce per Spirito in seconda linea. 24-13 Primo tempo vincente di Aksoy. 24-12 Mani fuori importante per Adigwe da posto due, dodici set point per l’Italia. 23-12 Gestione ottima di Ayidin che attacca alta e trova la deviazione vincente del muro. 23-11 Mani fuori di Aydin da posto quattro. 23-10 Nervini non riesce nella difesa da posto sei sulla diagonale avversaria. 23-9 Diagonale verso posto sei perfetta di Antropova che ha attaccato da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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