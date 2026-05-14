LIVE Italia-Francia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre vincono 25-18 un primo set convincente!
Alle 20:00 si è disputata un’amichevole tra le nazionali di volley femminile di Italia e Francia, conclusa con la vittoria delle azzurre nel primo set per 25-18. Durante il match, le squadre si sono affrontate con intensità e le italiane hanno mostrato un buon ritmo di gioco. Sul finire del set, un attacco di una giocatrice francese è stato respinto dalla difesa italiana, portando le italiane in vantaggio. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-8 In rete l’attacco di Adigwe che forse da posto due questa volta non è riuscita a coordinarsi al meglio. 10-7 Invasione a rete delle francesi, azzurre brave e pazienti negli ultimi punti! 9-7 Pasticcio delle francesi, Chameaux regala il punto alle azzurre. 8-7 Questa volta sceglie il pallonetto Omoruyi, è vincente! 7-7 Esce la diagonale di Omoruyi da posto quattro. 7-6 Rotar riesce a superare il muro dell’Italia, Adigwe ci prova nel recupero ma la palla non è giocabile. 7-5 MANFREDINI! L’azzurra vince l’uno contro uno a rete con Sylves! 6-5 Il colpo di Depie da seconda linea si insacca nel muro italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo impegno per le azzurre di VelascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia...
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L'Italia è uno dei due paesi dell'Ue con un calo della produttività reale per ora lavorata nel 2025, -0,6%. L'altro è Malta con -0,8%. La crescita media dell'Ue è dell'1,4%. In Francia +1,5%, Spagna +0,7%, Germania +0,4%. Il paese migliore è l'Irlanda con +10,5 x.com
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