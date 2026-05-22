LIVE Italia-Serbia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le Azzurre vincono un primo set lottato 25-23

Le squadre di pallavolo femminile si sono affrontate in un’amichevole, con la nazionale italiana che si è aggiudicata il primo set 25-23 dopo una partita molto combattuta. La partita è visibile in diretta streaming, con aggiornamenti continui sul punteggio e le scelte tecniche. Nel secondo set, l’allenatore ha optato per il primo tempo di Nwakalor, che ha risposto con un attacco vincente. La sfida prosegue tra le due formazioni, con il punteggio attuale di 3-2.

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