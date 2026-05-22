LIVE Italia-Serbia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le Azzurre vincono un primo set lottato 25-23
Le squadre di pallavolo femminile si sono affrontate in un’amichevole, con la nazionale italiana che si è aggiudicata il primo set 25-23 dopo una partita molto combattuta. La partita è visibile in diretta streaming, con aggiornamenti continui sul punteggio e le scelte tecniche. Nel secondo set, l’allenatore ha optato per il primo tempo di Nwakalor, che ha risposto con un attacco vincente. La sfida prosegue tra le due formazioni, con il punteggio attuale di 3-2.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Cambi sceglie il primo tempo di Nwakalor e fa bene: attacco vincente per la centrale di Scandicci. 2-2 Altro errore di Obossa che fa tutto lei! Questa volta il suo pallonetto viene murato dalle serbe. 2-1 Ancora Obossa che piazza il muro sulla pipe di Uzelac. 1-1 Questa volta l’opposta azzurra non sbaglia, con un’ottima diagonale in zero! 0-1 Il secondo set parte con la parallela lunga di Obossa. 25-23 Il primo set è dell’Italia! L’errore al servizio delle serbe ci consegna il primo parziale. 24-23 Se ne va anche la seconda palla set con l’errore di Nwakalor. 24-22 Quattro tocchi fischiato all’Italia dopo l’attacco di Kurtagic. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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LIVE Italia-Francia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre volano nel primo set, 12-4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-9 Attacca altissima questa volta Adigwe e piazza la diagonale da posto due.
Test match Italia - Serbia Italia 1 Serbia 0 1° Set Live : 25 - 23 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il match in DIRETTA SUL CANALE RAI facebook
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