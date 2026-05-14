LIVE Italia-Francia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre volano nel primo set 12-4

Nella partita amichevole tra Italia e Francia di pallavolo femminile, il primo set è iniziato con le azzurre che hanno preso un vantaggio notevole, raggiungendo il punteggio di 12-4. Successivamente, un attacco potente da parte di una giocatrice francese ha portato il punteggio a 17-9, con la giocatrice che ha colpito in diagonale da posizione due. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti sul punteggio e sulle azioni in corso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-9 Attacca altissima questa volta Adigwe e piazza la diagonale da posto due. 16-9 Muro anche per le francesi, Ratahiry dice no ad Adigwe. 16-8 Il primo tempo di Fanguedou passa con l’aiuto del nastro. Terzo punto per lei. Giovannini entra al posto di Omoruyi. 16-7 Muro vincente di Meli! Il primo blocco dell’Italia, la vittima è Depie. 15-7 Primo tempo perfetto di Fanguedou. 15-8 Ancora Omoruyi che chiude la parallela da posto quattro! 14-7 Mani fuori vincente di Rotar da posto quattro. 14-6 In rete la battuta di Manfredini. 14-5 Nervini come un treno da seconda linea, l’azzurra chiude la pipe. 13-5 Pallonetto vincente di Omoruyi da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre volano nel primo set, 12-4 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meglio usare le mani, che dite #forzaleonesse #volley #volleyball #pallavolo #brescia Sullo stesso argomento LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo impegno per le azzurre di VelascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia... Leggi anche: LIVE Italia-Francia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: inizia il primo test delle azzurre di Velasco Temi più discussi: La Francia è più forte, l'Italia si gode un traguardo che mancava da 18 anni; LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo test per le azzurre di Velasco; Italia - Francia: 0-0 | Nations league - Preview | La Gazzetta dello Sport; Pil italiano meglio della Francia ma peggio di Spagna e Germania. ???? #ItaliaFrancia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di #JulioVelasco LIVE x.com Italia-Francia: il risultato dell'amichevole di volley femminile in direttaTanto grande volley nella settimana di Sky, in attesa della Final Four di CEV Champions League maschile (che potrai seguire nel weekend su Sky e NOW) torna in campo anche la Nazionale femminile di Jul ... sport.sky.it Italia-Francia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Julio Velasco LIVEAzzurre in campo a Biella contro le transalpine per il primo test-match di preparazione alla prossima Nations League: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it