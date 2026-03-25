LIVE Scandicci-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa si avvicinano al primo set 20-17

Nella partita di volley femminile tra Scandicci e Milano, il punteggio segna 20-17 in favore delle padrone di casa nel primo set. Durante il gioco, Kurtagic realizza un primo tempo, mentre Bosio tenta di rispondere senza successo al muro delle toscane su Egonu. La partita è aggiornata in tempo reale, con i punti che si susseguono e il punteggio che si mantiene molto equilibrato.