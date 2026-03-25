LIVE Scandicci-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa si avvicinano al primo set 20-17
Nella partita di volley femminile tra Scandicci e Milano, il punteggio segna 20-17 in favore delle padrone di casa nel primo set. Durante il gioco, Kurtagic realizza un primo tempo, mentre Bosio tenta di rispondere senza successo al muro delle toscane su Egonu. La partita è aggiornata in tempo reale, con i punti che si susseguono e il punteggio che si mantiene molto equilibrato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-20 Primo tempo di Kurtagic. 23-19 Bosio non riesce a rialzare il muro delle toscane su Egonu. 22-19 L’attacco di Scandicci finisce sull’asta. 22-18 Egonu spinge il pallone con una mano, ma Bosetti è pronta a murarla. 21-18 Esce il servizio di Milano. 20-18 Ricezione slash di Scandicci, Danesi chiude con la schiacciata. Time-out per Scandicci che vuole evitare rimonte. 20-17 Ace di Milano. 20-16 Egonu spinge il pallone con il palleggio a due mani e trova addirittura il punto. 20-15 Skinner cerca la parallela piazzata da posto quattro ma trova solo la rete. 20-14 Lanier attacca per la prima volta nel match e fa male. 🔗 Leggi su Oasport.it
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