L'incontro tra Italia e Turchia nel volley femminile termina con un punteggio di 0-0. La partita, amichevole del 2026, è iniziata con l'esordio di Antropova come schiacciatrice. Nel sestetto turco, Aydin si posiziona come opposto e si distingue per le mani fuori. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con il risultato finale che riflette un pareggio senza set conclusivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 C’è Aydin nel sestetto turco, mani fuori della schiacciatrice del Galatasaray. 0-2 Ricezione slash di Antropova, dobbiamo avere pazienza. 0-1 Primo tempo perfetto della Turchia. INIZIA IL MATCH 20.37 Roberto Russo e Alessandro Rossi saranno i due fischietti di questa sera. 20.55 É un Palasport di Genova infuocato questa sera e speriamo che lo siano anche le nostre ragazze che, pur facendo parte di una squadra composta da seconde linee tranne per quanto riguarda Fersino e Antropova, sta dimostrando un ottimo livello nonostante la poca esperienza vista l’età media molto bassa. 20.53 Termina i riscaldamento, squadre in campo per gli inni nazionali con il primo ad essere cantato che è quello delle ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 0-0, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match, esordio da schiacciatrice per Antropova

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