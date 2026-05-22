LIVE Italia-Serbia Amichevole volley femminile in DIRETTA | Antropova debutta da schiacciatrice!
Oggi è in programma un'amichevole di pallavolo femminile tra le nazionali di Italia e Serbia. La partita viene trasmessa in diretta e permette di seguire gli sviluppi in tempo reale. Durante l'incontro, Antropova ha esordito nel ruolo di schiacciatrice. I tifosi sono invitati a cliccare sul link per aggiornare la cronaca e seguire gli episodi più importanti dell'incontro. La partita si svolge in un clima di attesa e curiosità, con le due squadre che si preparano a confrontarsi in questa sfida amichevole.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell’amichevole tra la l’ Italia e la Serbia, con la Nazionale femminile di pallavolo del commissario tecnico Julio Velasco che sta continuando a lavorare in vista degli impegni estivi che partiranno con la Volleyball Nations League e che si concluderanno con gli Europei. La rosa delle azzurre vede un gruppo sperimentale, con Velasco che sta sfruttando questo periodo con la stagione dei club appena conclusa per far rifiatare le sue big e per vedere all’opera molte giovani esordienti della Nazionale. L’unica che non ha... 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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Il Calcio in TV oggi 19 maggio 2026 17.00 Italia-Serbia Under 15 (Amichevole)-VIVO AZZURRO 20.00 Monza-Juve Stabia (Playoff Serie B)-DAZN 20.30 Bournemouth-Manchester City (Premier League)-SKY 21.15 Chelsea-Tottenham (Premier League)-SKY x.com
Ieri l'Italia U15 ha battuto in amichevole la Serbia per 3-1. Protagonisti due classe 2011 del Napoli. Il centrocampista Matteo Vives è partito titolare davanti alla difesa disputando una buona partita. Nella ripresa spazio anche all altro calciatore partenopeo Fatto facebook
Dove vedere in tv Italia-Serbia, amichevole volley femminile: orario, programma, streamingDopo il doppio impegno contro la Francia in terra piemontese, l'Italia si appresta a tornare in campo per un quadrangolare in quel di Genova: tre ... oasport.it