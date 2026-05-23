LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard vince in solitaria grandissima reazione di Pellizzari stupisce Piganzoli

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ciclista Vingegaard ha vinto oggi in solitaria la tappa del Giro d’Italia 2026, con una grande reazione di Pellizzari e una sorpresa per Piganzoli. La corsa si è conclusa con il leader che ha mantenuto la maglia rosa, mentre Pellizzari ha ottenuto un risultato di rilievo. La classifica generale rimane invariata, con i primi classificati ancora in vetta. La giornata si è chiusa con queste posizioni e i commenti in tempo reale sono terminati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.15 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.14 Domani una tappa di trasferimento: 157 km completamente pianeggianti da Voghera a Milano. Sarà volata. La penultima occasione per Jonathan Milan. 17.13 Piganzoli ha compiuto un enorme salto di qualità alla Visma. Da gregario è decimo in classifica generale. 17.11 O’Connor e Gee i grandi bocciati di oggi. Se Arensman ha fatto fatica oggi su una salita pedalabile, potrebbe pagare dazio in maniera pesante sulle pendenze più arcigne che ci attendono nella terza settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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