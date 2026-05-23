LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard vince in solitaria grandissima reazione di Pellizzari stupisce Piganzoli

Notizia in breve

Il ciclista Vingegaard ha vinto oggi in solitaria la tappa del Giro d’Italia 2026, con una grande reazione di Pellizzari e una sorpresa per Piganzoli. La corsa si è conclusa con il leader che ha mantenuto la maglia rosa, mentre Pellizzari ha ottenuto un risultato di rilievo. La classifica generale rimane invariata, con i primi classificati ancora in vetta. La giornata si è chiusa con queste posizioni e i commenti in tempo reale sono terminati.