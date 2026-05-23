LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard al comando che rimonta di Pellizzari!
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il leader della corsa è il ciclista che ha mantenuto la prima posizione, mentre un altro atleta ha effettuato una rimonta significativa. Un corridore si è avvicinato molto al primo, completando la fuga con un distacco di circa due minuti e trenta secondi. La classifica generale mostra ancora il primo in testa, con un altro atleta che si avvicina. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.01 Eulalio non è andato alla deriva: 2’37” da Vingegaard. Il portoghese rimarrà molto in alto in classifica. 17.00 Ultimo chilometro. 16.59 Ecco, finalmente Hindley dà un cambio a Pellizzari. Si trovano a 11? da Gall. 16.58 Hindley non sta dando un cambio a Pellizzari. Uno solo! Non si fa così tra compagni di squadra. Neanche se sei in scadenza di contratto. 16.58 Ultimi 2 km. Gall precipita a 35? da Vingegaard. Pellizzari e Hindley vanno a riprendere Piganzoli. 16.57 Oggi Pellizzari sta dimostrando un carattere fuori dal comune. Scalda il cuore! Sta andando a riprendere Piganzoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
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