LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard al comando che rimonta di Pellizzari!

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il leader della corsa è il ciclista che ha mantenuto la prima posizione, mentre un altro atleta ha effettuato una rimonta significativa. Un corridore si è avvicinato molto al primo, completando la fuga con un distacco di circa due minuti e trenta secondi. La classifica generale mostra ancora il primo in testa, con un altro atleta che si avvicina. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.