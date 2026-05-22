Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 con circa 30 chilometri ancora da percorrere prima dell’arrivo. Tra poco si affronterà la salita di Breno, una delle ultime difficoltà del percorso. I fuggitivi stanno procedendo con ritmo costante e sembrano aspettare l’attacco sulla salita di Ungiasca. La classifica generale si aggiorna in tempo reale mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi della tappa. I tifosi seguono la corsa attraverso la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.20 I fuggitivi stanno salendo con passo regolare, probabilmente tutti attendono la salita di Ungiasca. 16.17 Inizia, per i battistrada, la salita di Breno (2.4 km al 5.5% medio, quarta categoria). 16.15 25 km alla conclusione. 16.12 Kench questa mattina pagava 20’50” da Eulalio, con questi minuti di vantaggio sul gruppo il corridore della Groupama ha la possibilità di entrare nella top 20 della generale. 16.09 Vedremo se sul GPM di Breno inizieranno ad esserci attacchi tra i fuggitivi o se tutto si deciderà sull’ascesa di Ungiasca. 16.06 Sevilla passa in testa al traguardo volante davanti a Busatto e Warbasse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km all’arrivo, tra poco la salita di Breno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 13 Preview: Danger Ahead

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Corno alle ScaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona tappa del Giro...

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km all’arrivo, gruppo compatto. Ipotesi ventagliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.

Giro d’Italia 2026 LIVE: Tredicesima Tappa from Alessandria to Verbania, 187 km with decisive climbs and a final 33 km sprint for the standings. Live tracking, updated gaps, and virtual classifications available in our app. Starting at 12:40, coverage co… x.com

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km all’arrivo, tra poco la salita di BrenoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16.09 Vedremo se sul GPM di Breno inizieranno ad esserci attacchi ... oasport.it

LIVE Giro d’Italia, 13° tappa Alessandria-Verbania: si entra nella fase decisiva, le prime salite degli ultimi 25 km per i 15 in fugaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle ore 12:40, arrivo previsto alle 17 ... fanpage.it