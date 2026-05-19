LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna domina Arensman da urlo Pellizzari perde poco da Vingegaard

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la settima tappa del Giro d’Italia 2026, con una cronometro che si svolge su un percorso pianeggiante. Alla partenza sono stati assegnati i pettorali di chi partecipa, e la classifica generale mostra alcuni scostamenti rispetto alle tappe precedenti. Tra i protagonisti della giornata, un ciclista ha ottenuto un tempo notevole, mentre un altro ha concluso con un margine minimo rispetto al favorito della corsa. La corsa continua con gli atleti impegnati nel tentativo di migliorare la propria posizione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.22 Alfonso Eulalio resta in maglia rosa! Il portoghese chiude 41° 4’57”. 17.19 Eulalio deve chiudere entro i 5’23” di distacco per rimanere in maglia rosa. Manca solo lui ormai. 17.18 Eulalio paga 4’34” al terzo intermedio. Potrebbe mantenere la maglia rosa! 17.16 Vingegaard è andato proprio in calando. Chiude a 3 minuti spaccati da Ganna. Dunque ha perso 1’06” da Arensman è fatto meglio di Pellizzari di soli 18?. 17.15 Gall all’arrivo chiude a 4’22”. Naufraga l’austriaco. Pazzesco. Ha fatto 1’04” peggio di Pellizzari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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