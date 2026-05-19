LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna domina Arensman da urlo Pellizzari perde poco da Vingegaard

Oggi si svolge la settima tappa del Giro d’Italia 2026, con una cronometro che si svolge su un percorso pianeggiante. Alla partenza sono stati assegnati i pettorali di chi partecipa, e la classifica generale mostra alcuni scostamenti rispetto alle tappe precedenti. Tra i protagonisti della giornata, un ciclista ha ottenuto un tempo notevole, mentre un altro ha concluso con un margine minimo rispetto al favorito della corsa. La corsa continua con gli atleti impegnati nel tentativo di migliorare la propria posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui