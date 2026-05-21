LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attacco di diversi corridori si ricompone la fuga di giornata

Oggi si svolge una tappa del Giro d’Italia 2026, con diversi corridori che hanno tentato un attacco in avvio. La fuga di giornata si è poi ricomposta, con alcuni ciclisti che sono stati esclusi dalla fuga principale. In gruppo, le squadre Tudor e NSN hanno mantenuto il controllo, rimanendo escluse dalla fuga e impostando il ritmo. La gara prosegue con le squadre pronte a reagire alle mosse dei battistrada nel corso delle prossime fasi.

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