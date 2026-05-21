LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attacco di diversi corridori si ricompone la fuga di giornata
Oggi si svolge una tappa del Giro d’Italia 2026, con diversi corridori che hanno tentato un attacco in avvio. La fuga di giornata si è poi ricomposta, con alcuni ciclisti che sono stati esclusi dalla fuga principale. In gruppo, le squadre Tudor e NSN hanno mantenuto il controllo, rimanendo escluse dalla fuga e impostando il ritmo. La gara prosegue con le squadre pronte a reagire alle mosse dei battistrada nel corso delle prossime fasi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.02 Tudor e NSN sono rimaste escluse dalla fuga e stanno dettando il ritmo in gruppo. 15.01 Non sembra esserci molto accordo tra i fuggitivi, sopratutto perché sono presenti diversi compagni di squadra dei velocisti. 14.58 I fuggitivi di inzio tappa sono stati recuperati dai primi corridori, ma da dietro stanno arrivando altri atleti. 14.57 Sui contrattaccanti si sono riportati sotto anche dei corridori di Soudal e Decathlon, probabilmente con l’intenzione di bloccare questa azione. 14.54 Attenzione perché ci sono degli attacchi in gruppo, provano ad evadere diversi corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 5 corridori in fuga, ci sono Tarozzi e BaisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei corridori in fuga. Rafferty maglia rosa “virtuale”CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.
DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Dodicesima Tappa x.com
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
[Race Thread] 2026 Giro d'Italia - Stage 12 Imperia > Novi Ligure (2.UWT) reddit
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 100 km al traguardo, cinque fuggitivi a condurre la corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 14.58 I fuggitivi di inzio tappa sono stati recuperati dai primi ... oasport.it
Giro d’Italia in diretta, 12° tappa: in 5 in fuga verso Novi Ligure con quasi 2 minuti di vantaggioIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it