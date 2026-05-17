LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Querciola con Ciccone Milesi ed Ulissi in fuga

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 che prevede la salita di Querciola, un GPM di terza categoria di 11 chilometri. In questa fase, tre corridori sono in fuga: un atleta con grande esperienza, insieme a due compagni di squadra. La corsa è appena entrata nella fase più impegnativa, e gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi della gara in diretta, mentre la classifica generale continua a cambiare in base agli sviluppi di questa tappa.

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