LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Querciola con Ciccone Milesi ed Ulissi in fuga
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 che prevede la salita di Querciola, un GPM di terza categoria di 11 chilometri. In questa fase, tre corridori sono in fuga: un atleta con grande esperienza, insieme a due compagni di squadra. La corsa è appena entrata nella fase più impegnativa, e gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi della gara in diretta, mentre la classifica generale continua a cambiare in base agli sviluppi di questa tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:22 Inizia la salita di Querciola, GPM di terza categoria che misura 11.5 km ed offre una pendenza media del 4.2% con un chilometro al 10%. 16:20 Gran lavoro di Milesi e Ballerini, rispettivamente compagni di squadra di Rubio ed Ulissi. Il vantaggio dei battistrada tocca ora i 2’20”. 16:17 Il gruppo dovrà cambiare marcia sin dalla prima salita per provare ad avvicinarsi ai fuggitivi. Le pendenze medie non troppo ardue potrebbero favorire uomini come Ciccone, Ulissi e Rubio. 16:14 Meno di 35 km al traguardo e poco più di 5 all’avvio del GPM i terza categoria di Querciola. 🔗 Leggi su Oasport.it
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