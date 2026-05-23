LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ripreso Arrieta momento cruciale della corsa sul Lin Noir

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, è stato ripreso il ciclista Arrieta, in un momento decisivo sulla salita del Lin Noir. Sul percorso, il gruppo principale ha visto un tentativo di fuga, mentre la squadra con la maglia rosa ha rafforzato la propria posizione, supportando i compagni di squadra. La corsa si è concentrata su questa fase chiave, con i ciclisti che affrontano la salita in fila stretta.