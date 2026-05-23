LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ripreso Arrieta momento cruciale della corsa sul Lin Noir

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, è stato ripreso il ciclista Arrieta, in un momento decisivo sulla salita del Lin Noir. Sul percorso, il gruppo principale ha visto un tentativo di fuga, mentre la squadra con la maglia rosa ha rafforzato la propria posizione, supportando i compagni di squadra. La corsa si è concentrata su questa fase chiave, con i ciclisti che affrontano la salita in fila stretta.

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15.22 Torna un uomo della Bahrain in testa al gruppo degli uomini di classifica. Resta quasi invariato il margine della fuga: 3’42”. 15.21 Pellizzari si alza spesso sui pedali: anche questo non è un buon segno. Ora è penultimo nel plotone principale. Ciò nonostante, fa il pollice alto alla telecamera. Come a dire: “Tutto bene”. 15.19 La Visma di Vingegaard sta imponendo un ritmo regolare. Eulalio, per il momento, se la ride. 15.17 Pellizzari in terzultima posizione nel gruppo maglia rosa. C’è il timore che oggi possa definitivamente uscire di classifica. 15.15 Anche la Bahrain della maglia rosa Eulalio dà manforte alla Visma in testa al plotone principale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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