LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Arrieta e Laurance al comando della corsa

Oggi si corre la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con Arrieta e Laurance che si sono posizionati in testa alla corsa. La diretta segue gli sviluppi della gara, mentre alle 13.00 è cominciata anche la copertura della Scheldeprijs. Nell’ultima frazione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, Laurance è stato battuto in uno sprint a due da Mauro Schmid, un corridore svizzero.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 17:12 Nell’ultimo sprint a due Laurance ha perso contro lo svizzero Mauro Schmid nella tappa conclusiva della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. 17:09 Il vantaggio superiore al minuto dei due battistrada sembra rassicurante. Saranno lo spagnolo e il francese a giocarsi la vittoria di tappa? 17:06 Dieci chilometri alla conclusione. 17:06 Il vantaggio di oltre tre minuti sui big può portare Igor Arrieta in piena zona podio. 17:03 La velocità media aggiornata è di 42 kmh. 17:00 Il gruppo dei big insegue il duo al comando con un ritardo di 2’58”. 16:57 Il vantaggio dei due fuggitivi sugli ex compagni di avventura è di 33”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Arrieta e Laurance al comando della corsa LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini al comando della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Bruno Armirail, in questo momento, sarebbe il nuovo leader della classifica generale. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in sedici al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segnoTerza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Arrieta e Laurance al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... oasport.it Isaac Del Toro vittima di una caduta nel corso della tappa tappa abbandona il Giro dei Paesi Baschi #itzulia x.com Lo abbiamo ammirato alle Strade Bianche e stiamo vedendo cose egregie al Giro dei Paesi Baschi. Paul Seixas sta stupendo tutti. Il corridore francese della Decathlon a soli 19 anni studia da campione e mette in mostra qualità fuori dalla norma. Al Giro dei P - facebook.com facebook