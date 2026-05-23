LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Arrieta parte al contrattacco cresce il divario del gruppo maglia rosa
Durante la tappa del Giro d’Italia 2026 in corso, il ciclista Arrieta ha avviato un contrattacco. Nel frattempo, il divario tra il gruppo maglia rosa e i fuggitivi continua ad aumentare. A circa un'ora dall'inizio della discesa verso il terzo GPM di giornata, il Lin Noir, la corsa si sta concentrando su questa fase del percorso. La classifica generale si sta modificando in modo evidente con il distacco dei leader rispetto ai principali inseguitori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.01 Inizia la discesa che condurrà verso il terzo GPM di giornata: il Lin Noir. 14.59 Sale a 3’46” il divario del gruppo maglia rosa, ora tirato da un gregario di O’Connor. 14.58 Arrieta ha già guadagnato 17? sugli inseguitori. Siamo in un tratto in falsopiano di 4 km, poi ci sarà una discesa di 6. 14.57 Buon pomeriggio amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 70 km del tappone alpino di oggi. 14:56 Lo spagnolo Igor Arrieta passa per primo sul GPM di Doues. 14:55 Tim Rex del Team Visma Lease a Bike sta tirando il gruppo. 14:53 Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
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