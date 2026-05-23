LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Arrieta parte al contrattacco cresce il divario del gruppo maglia rosa

Notizia in breve

Durante la tappa del Giro d’Italia 2026 in corso, il ciclista Arrieta ha avviato un contrattacco. Nel frattempo, il divario tra il gruppo maglia rosa e i fuggitivi continua ad aumentare. A circa un'ora dall'inizio della discesa verso il terzo GPM di giornata, il Lin Noir, la corsa si sta concentrando su questa fase del percorso. La classifica generale si sta modificando in modo evidente con il distacco dei leader rispetto ai principali inseguitori.