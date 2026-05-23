Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, Pellizzari si è posizionato nelle ultime posizioni del gruppo principale. Alle 15.31, la classifica generale mostrava solo due italiani tra i primi: un corridore con un distacco considerevole dagli inseguitori e un altro che si trovava più avanti nel gruppo di testa. La gara prosegue con i corridori ancora in corsa e la posizione di Pellizzari ancora da definire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.31 Ciccone e Garofoli sono gli unici due italiani rimasti nel drappello al comando. 15.29 Un chilometro al GPM. Leknessund oggi non ne ha e viene riassorbito dal gruppo maglia rosa. 15.27 Si fa dura per i battistrada. Il gap sta scendendo progressivamente: 3’19”. Adesso il forcing della Visma di Vingegaard è deciso. 15.26 Adezzo Pellizzari risale qualche posizione. 15.25 2 km al GPM di Lin Noir. Cala a 3’29” il vantaggio della fuga. La Visma sta accelerando. 15.24 Il miglior piazzato in classifica tra i fuggitivi è lo spagnolo De la Cruz: 17° a 6’43”. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari nelle ultime posizioni del plotone principale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 13 Preview: Danger Ahead

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca, Pellizzari lo segue!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfianca Pellizzari e lo staccaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.

DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Quattordicesima Tappa x.com

Giro d’Italia 2026 14° tappa, da Aosta a Pila: Arrieta ripreso ai piedi del Lin Noir, gruppo a quasi 4 minutiIn diretta il Giro d’Italia, oggi la 14ª tappa da Aosta a Pila: si parte alle ore X, arrivo previsto alle Y. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. fanpage.it

Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 14 Aosta - Pila LIVE: verso un'altra durissima salitaLa cronaca della Tappa 14 del Giro d'Italia 2026, Aosta-Pila: tappone alpino dove Jonas Vingegaard potrebbe mettere l'ipoteca alla Corsa Rosa ... sport.virgilio.it