LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pellizzari nelle ultime posizioni del plotone principale

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, Pellizzari si è posizionato nelle ultime posizioni del gruppo principale. Alle 15.31, la classifica generale mostrava solo due italiani tra i primi: un corridore con un distacco considerevole dagli inseguitori e un altro che si trovava più avanti nel gruppo di testa. La gara prosegue con i corridori ancora in corsa e la posizione di Pellizzari ancora da definire.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.31 Ciccone e Garofoli sono gli unici due italiani rimasti nel drappello al comando. 15.29 Un chilometro al GPM. Leknessund oggi non ne ha e viene riassorbito dal gruppo maglia rosa. 15.27 Si fa dura per i battistrada. Il gap sta scendendo progressivamente: 3’19”. Adesso il forcing della Visma di Vingegaard è deciso. 15.26 Adezzo Pellizzari risale qualche posizione. 15.25 2 km al GPM di Lin Noir. Cala a 3’29” il vantaggio della fuga. La Visma sta accelerando. 15.24 Il miglior piazzato in classifica tra i fuggitivi è lo spagnolo De la Cruz: 17° a 6’43”. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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