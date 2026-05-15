LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Roccaraso Milan si stacca dalla fuga
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con la partenza della salita di Roccaraso. La corsa ha visto il frazionamento del gruppo e l’allungo di alcuni corridori in fuga. Poco prima delle 14:44, i ciclisti hanno iniziato la scalata, con uno dei favoriti che si è staccato dal gruppo principale. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e può essere seguita attraverso la diretta online, con i risultati delle fasi più intense della tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.44 Inizia la salita di Roccaraso (6.9 km al 6.5% medio e massime del 12%, seconda categoria). 14.42 La salita appena affrontata di Rionero Sannitico è la quinta più lunga del Giro d’Italia, nonostante non sia classificata come GPM. 14.39 A Sevilla potrebbero non bastare i punti di questo GPM per assicurarsi la maglia blu in vista di domani. Lo spagnolo ha 42 punti e se dovesse transitare per primo a Roccaraso ne guadagnerebbe 12, andando così a 60. Jonas Vingegaard ha, invece, 11 punti e la cima del Blockhaus ne assegna 50, che permetterebbero al danese di scavalcare il corridore della Polti di un solo punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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