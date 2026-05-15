LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Roccaraso Milan si stacca dalla fuga

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con la partenza della salita di Roccaraso. La corsa ha visto il frazionamento del gruppo e l’allungo di alcuni corridori in fuga. Poco prima delle 14:44, i ciclisti hanno iniziato la scalata, con uno dei favoriti che si è staccato dal gruppo principale. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e può essere seguita attraverso la diretta online, con i risultati delle fasi più intense della tappa.

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