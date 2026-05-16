LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il tratto neutralizzato che precede il via

Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta una tappa caratterizzata da un tratto neutralizzato che precede la partenza ufficiale. La corsa è in corso con aggiornamenti continui sui vari passaggi e sui movimenti dei corridori. Ieri, il danese Vingegaard ha conquistato il primo arrivo in salita della competizione, ottenendo una vittoria significativa nella classifica generale. La gara prosegue con la fase di partenza, mentre gli atleti si preparano a affrontare i tratti più impegnativi della giornata.

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