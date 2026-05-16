LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il tratto neutralizzato che precede il via
Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta una tappa caratterizzata da un tratto neutralizzato che precede la partenza ufficiale. La corsa è in corso con aggiornamenti continui sui vari passaggi e sui movimenti dei corridori. Ieri, il danese Vingegaard ha conquistato il primo arrivo in salita della competizione, ottenendo una vittoria significativa nella classifica generale. La gara prosegue con la fase di partenza, mentre gli atleti si preparano a affrontare i tratti più impegnativi della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:19 Ieri Jonas Vingegaard ha rifilato la prima stilettata aggiudicandosi il primo vero arrivo in salita del Giro d’Italia 2026. Un troppo generoso Pellizzari è stato rimbalzato dal Blockhous ed oggi arriva nella sua terra natia. 13:16 Inizia il tratto neutralizzato che precede il via ufficiale 13:14 Saranno decisivi i muri fermani che toccheranno anche punte del 22%. 13:12 Frazione che offrirà 1900 metri di dislivello da affrontare quasi interamente negli ultimi 70 km. 13:08 Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious) riparte indossando nuovamente la maglia rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro dItalia 2026. Tappa lucana memorabile
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