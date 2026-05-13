LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il trasferimento verso il km 0
Oggi prende il via il trasferimento verso il punto di partenza ufficiale della tappa del Giro d’Italia 2026. La partenza ufficiale è stata annunciata alle 12:14, con i leader delle classifiche generali e di categoria già presenti in prima fila. La cronaca della giornata prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa e sui movimenti dei ciclisti, mentre il gruppo si sposta verso il punto di inizio della frazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA PARTENZA UFFICIOSA 12:14 Ci siamo! Arrivano anche i leader delle rispettive classifiche, posizionati chiaramente in prima fila. A brevissimo la partenza dallo start village. 12:11 Tappa odierna mossa e resa ancor più insidiosa dal meteo. Poco dopo la partenza i corridori affronteranno la salita di Prestieri, ma il piatto forte sarà senza dubbio la Montagna Grande di Viggiano, il cui scollinamento avverrà a circa 50 km dall’arrivo. 12:07 Si ripartirà con Giulio Ciccone che indossa la maglia rosa. L’abruzzese della Lidl – Trek è stato lesto ieri nell’accumulare abbuoni al KM Red Bull ed all’arrivo e vorrà mantenere il simbolo del primato quantomeno fino all’arrivo della corsa proprio nel suo Abruzzo.🔗 Leggi su Oasport.it
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