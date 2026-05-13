LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il trasferimento verso il km 0

Oggi prende il via il trasferimento verso il punto di partenza ufficiale della tappa del Giro d’Italia 2026. La partenza ufficiale è stata annunciata alle 12:14, con i leader delle classifiche generali e di categoria già presenti in prima fila. La cronaca della giornata prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa e sui movimenti dei ciclisti, mentre il gruppo si sposta verso il punto di inizio della frazione.

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