LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i battistrada guadagnano terreno sul gruppo

Notizia in breve

I fuggitivi della tappa di oggi aumentano il distacco sul gruppo principale. I battistrada, in fuga, hanno guadagnato altri secondi mentre la corsa prosegue lungo il percorso. La classifica generale si modifica lentamente, con i corridori in testa che consolidano il vantaggio. La corsa continua con ritmo sostenuto, e i distacchi tra i leader e il gruppo si fanno più evidenti. La giornata si sviluppa con un ritmo intenso, mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi della tappa.