LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i battistrada guadagnano terreno sul gruppo

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I fuggitivi della tappa di oggi aumentano il distacco sul gruppo principale. I battistrada, in fuga, hanno guadagnato altri secondi mentre la corsa prosegue lungo il percorso. La classifica generale si modifica lentamente, con i corridori in testa che consolidano il vantaggio. La corsa continua con ritmo sostenuto, e i distacchi tra i leader e il gruppo si fanno più evidenti. La giornata si sviluppa con un ritmo intenso, mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi della tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:34 Si dilata il vantaggio dei fuggitivi. Il gruppo insegue con un  distacco di 2’40”. 14:32 La prossima difficoltà da affrontare sarà la salita di Doues. terza categoria di 5,8 chilometri con il 6,2% di pendenza media. 14:30 I corridori si avvicinano al traguardo intermedio di Roisan. 14:27 Il gruppo ha ripreso Alessandro Tonelli del Team Polti VisitMalta. 14:25 I fuggitivi guadagnano terreno. Il vantaggio è di 2’10”. 14:22 Mancano meno di novanta chilometri alla conclusione. 14:20 La velocità media in queste prime fasi di corsa è di 35,9 kmh. 14:17 Al... 🔗 Leggi su Oasport.it

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