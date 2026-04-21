LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i fuggitivi guadagnano terreno sul gruppo

Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con i fuggitivi che stanno aumentando il vantaggio sul gruppo principale. Alla metà della corsa, uno sprint intermedio si è concluso con la vittoria di un ciclista del Team Polti VisitMalta. La corsa prosegue con gli atleti che cercano di mantenere o ridurre le distanze, mentre i corridori tentano di conquistare punti e posizioni importanti per la classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 Davide Bais (Team Polti VisitMalta) ha vinto lo sprint intermedio di Arzl. 12:17 Guadagnano ancora qualcosa i fuggitivi: il loro vantaggio aumenta a 3’23”. 12:14 75 chilometri della tappa odierna sui 145,7 previsti sono in salita o in discesa. 12:10 La Red Bull Bora tira il gruppo. 12:07 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo, all’ultimo rilevamento, è di 3’10”. 12:04 Al comando ci sono: Oliver Stockwell (Bahrain-Victorious), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Luca Verrando (Solution Tech NIPPO Rali), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Dominik Rober (Team Vorarlberg), Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Benjamin Eckerstorfer (Tirol KTM Cycling Team, David Paumann (Hrinkow Advarics) e Valentin Poschacher (Hrinkow Advarics).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi guadagnano terreno sul gruppo Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo recupera terreno sui battistradaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:30 In testa alla gara ci sono: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Tobias Nolde (Team Vorarlberg) e... Leggi anche: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi guadagnano terreno Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Prima Tappa; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming; Tour of the Alps | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Forcing INEOS Grenadiers. 15:13 Il gruppo chiude su Zangerle e torna compatto. 15:13 Tra le squadre che si ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari alla prova dell’arrivo in salita della Val MartelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it Il tour partirà e si concluderà in Piazza Indipendenza, snodandosi lungo i principali punti di interesse della città facebook Al Tour of the Alps ci si continua a dare battaglia, anche se la gara è appena iniziata: ci sarà un cambio nella leadership Segui la gara su Eurosport, Discovery+ e HBO Max a partire dalle 11:35 #Ciclismo #Cyclong #TotA x.com