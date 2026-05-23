LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone primo al GPM di Lin Noir Pellizzari risale

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ciccone ha conquistato la vetta al GPM di Lin Noir, mentre Pellizzari ha risalito posizioni durante la tappa. La corsa continua con passaggi su salite considerate pedalabili, tra cui quella di Verrogne. La classifica generale si aggiorna di conseguenza, con i corridori ancora in lotta per la vittoria di tappa e il primato assoluto. La tappa prosegue senza altri eventi significativi annunciati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.42 Quella di Verrogne è una salita molto pedalabile. Rex finisce il suo lavoro e si sfila. 15.41 Van der Lee al gancio, perde qualche metro. E’ Ciccone ad imporre il ritmo davanti. 15.40 Questi i 14 al comando: Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar Team), Juan Pedro López (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Jan Hirt (NSN Cycling Team), David De La Cruz (Pinarello-Q36.5), Mark Donovan (Pinarello-Q36.5), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Johannes Kulset (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it

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