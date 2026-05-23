LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone primo al GPM di Lin Noir Pellizzari risale

Notizia in breve

Ciccone ha conquistato la vetta al GPM di Lin Noir, mentre Pellizzari ha risalito posizioni durante la tappa. La corsa continua con passaggi su salite considerate pedalabili, tra cui quella di Verrogne. La classifica generale si aggiorna di conseguenza, con i corridori ancora in lotta per la vittoria di tappa e il primato assoluto. La tappa prosegue senza altri eventi significativi annunciati.