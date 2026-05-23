LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone primo al GPM di Lin Noir Pellizzari risale
Ciccone ha conquistato la vetta al GPM di Lin Noir, mentre Pellizzari ha risalito posizioni durante la tappa. La corsa continua con passaggi su salite considerate pedalabili, tra cui quella di Verrogne. La classifica generale si aggiorna di conseguenza, con i corridori ancora in lotta per la vittoria di tappa e il primato assoluto. La tappa prosegue senza altri eventi significativi annunciati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.42 Quella di Verrogne è una salita molto pedalabile. Rex finisce il suo lavoro e si sfila. 15.41 Van der Lee al gancio, perde qualche metro. E’ Ciccone ad imporre il ritmo davanti. 15.40 Questi i 14 al comando: Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar Team), Juan Pedro López (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Jan Hirt (NSN Cycling Team), David De La Cruz (Pinarello-Q36.5), Mark Donovan (Pinarello-Q36.5), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Johannes Kulset (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it
Alberto Bettiol vince la 13^ tappa del Giro d'Italia 2026 con arrivo a Verbania
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripreso Arrieta, momento cruciale della corsa sul Lin Noir
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando dopo il primo GPMCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:29 La situazione: al comando Afonso Eulalio (Bahrain –...
Con il Giro d'Italia siamo a Nesebar, una piccola località in Bulgaria che affaccia sulle coste del Mar Nero, verso la Turchia. Un piccolo centro ricchissimo di storia. Valentina Iannicelli #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com
Andrea Petruzzelli. . Live Giro d' Italia ,prima tappa .Mega caduta sul rettilineo finale,volata vincente di Magnier ! facebook
[Discussione Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 13 Alessandria > Verbania (2.UWT) reddit
Giro d’Italia 2026 14° tappa, da Aosta a Pila: Arrieta ripreso ai piedi del Lin Noir, gruppo a quasi 4 minutiIn diretta il Giro d’Italia, oggi la 14ª tappa da Aosta a Pila: si parte alle ore X, arrivo previsto alle Y. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. fanpage.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari nelle ultime posizioni del plotone principaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 15.06 E' probabile che sul Lin Noir capiremo come si svilupperà la ... oasport.it