LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si fa davvero sul serio con il temibile Blockhaus

Oggi si corre la settima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione lunga 244 chilometri che collega Formia alla salita del Blockhaus. La corsa si svolge sotto un cielo sereno e gli atleti sono pronti ad affrontare un percorso impegnativo, con tratti pianeggianti e un arrivo in salita. La tappa si svolge con il supporto di numerosi mezzi di corsa e squadre che seguono i ciclisti lungo il tracciato. La diretta viene aggiornata in tempo reale per seguire ogni sviluppo della gara.

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