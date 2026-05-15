LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si fa davvero sul serio con il temibile Blockhaus
Oggi si corre la settima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione lunga 244 chilometri che collega Formia alla salita del Blockhaus. La corsa si svolge sotto un cielo sereno e gli atleti sono pronti ad affrontare un percorso impegnativo, con tratti pianeggianti e un arrivo in salita. La tappa si svolge con il supporto di numerosi mezzi di corsa e squadre che seguono i ciclisti lungo il tracciato. La diretta viene aggiornata in tempo reale per seguire ogni sviluppo della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE test uale della settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 km. Oltre ad essere la più lunga delle 21 in programma, la frazione odierna è anche il primo arrivo in quota della Corsa Rosa. I primi 120 km della tappa saranno molto tranquilli, con solo lo sprint intermedio di Venafro che potrebbe ingolosire i velocisti. La strada tenderà poi all’insù per circa 15 km, senza una vera e propria ascesa, successivamente una leggera discesa anticiperà la partenza della prima salita: Roccaraso (6.9 km al 6.5% medio e massime del 12%, seconda categoria). 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d’Italia 2026. Tappa lucana “memorabile”
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